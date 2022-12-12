ليبيا : مجلس الدولة يعلق التواصل مع البرلمان

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأحد، تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قرار استحداثه محكمة دستورية في مدينة بنغازي.



جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، لمناقشة تداعيات قرار مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية ببنغازي.



وصادق المجلس على الإجراءات المتخذة بتعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء هذا القرار الذي من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء، وذلك وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس. (أنسامد).



