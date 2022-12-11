السفارة الإيطالية: نحن على استعداد لدعم ليبيا في معركتها

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - أبدت السفارة الإيطالية استعدادها لدعم ليبيا في معركتها لمكافحة الفساد، معتبرة أن الشفافية والمساءلة أمران أساسيان للحكم الجيد.



وأوضحت السفارة الإيطالية في تدوينة لها على منصتها عبر "تويتر" أن جميع الدول تشهد معركة ضد الفساد، لأنه يؤثر بشكل سلبي على كل جانب من جوانب المجتمع ويتشابك مع الصراع وعدم الاستقرار ويعرض التنمية الإجتماعية والإقتصادية للخطر ويزعزع المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.



وأضافت أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 يسعى إلى تسليط الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لليبيا. (أنسامد).



