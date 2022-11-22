تونس:مؤتمر للتعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - تبدأ اليوم الثلاثاء في تونس فعاليات مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر برعاية بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (يوبام) ليبيا .



وأكدت البعثة في بيان لها أن المؤتمر الذي سيستمر يومي 22و 23 نوفمبر الجاري سيشارك فيه وفودا سياسية وفنية من ليبيا ودول الساحل بالإضافة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ومنظمات دولية.



وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود في مكافحة الجرائم الحدودية والإرهاب والجريمة المنظمة ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الليبيين على تأمين حدود بلادهم والتصدي للجرائم التي يمكن أن تستهدفها أو تعبر منها إلى داخل ليبيا أو إلى دول الجوار بما في ذلك دول الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.



من جهة أخرى أضافت البعثة أن المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي والخلية الإقليمية للاستشارات والتنسيق، يهدف إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود في مكافحة الجرائم الحدودية، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة.



كما أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أهمية النهج المتكامل والإقليمي، ومشاركتها في العديد من المبادرات والمشاريع على المستويين الوطني والإقليمي. وينتظر أن ترتكز أهم المداخلات التي ستقدم في المؤتمر على ملفات وشبكات الاتجار بالبشر والإرهاب والتهريب وحالة الانفلات الأمني في بعض المناطق الحدودية، وكذلك على قضايا المرتزقة والقوات الأجنبية وتهريب السلاح والمخدرات وعلاقة الأوضاع في ليبيا بمجريات وتطورات الأحداث في دول الساحل والصحراء وخصوصاً تشاد والنيجر ومالي. (أنسامد).



