ليبيا: باتيلي يلتقى أعضاء لجنة (5+5) عن المنطقة الغربية

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - التقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة " عبد الله باتيلي " أمس الأحد بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية .



وقال " باتيلي " في تغريدة على حساب البعثة الأممية بتويتر ( التقيت بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية لحثهم على تكثيف عملهم مع نظرائهم في الشرق من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والاستماع إلى أفكارهم حول كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل مستدام.



وكان المبعوث الأممي قد التقى السبت بمدينة بنغازي بأعضاء لجنة (5+ 5) عن المنطقة الشرقية وحثهم على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. (أنسامد).



