دراجي : يجب أن تظل إيطاليا في قلب مشروع الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - قال رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراجي، إن إيطاليا يجب أن تظل في قلب الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مؤتمره الصحفي الأخير كرئيس للحكومة الإيطالية والذي عقده عقب قمة المجلس الأوروبي في بروكسل.



وقال دراجي : "هذا اخر مؤتمر صحفي لي في بروكسل وآخر مؤتمر صحفي لي كرئيس للوزراء"، مضيفا : أود أن أشكر جميع الصحفيين، وخاصة هؤلاء المقيمين في بروكسل.



وأكد دراجي أن " الاتحاد الأوروبي أساسي، يجب أن تكون إيطاليا في قلب المشروع الأوروبي بالمصداقية والسلطة والتصميم الذي يناسب بلدًا عظيمًا مثل بلدنا". (أنسامد).



