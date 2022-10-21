بدء مشاورات تشكيل الحكومة الإيطالية

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - بدأ الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، الخميس، جولة من المشاورات الرسمية بشأن تشكيل حكومة جديدة وفق نتائج الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في شهر سبتمبر الماضي، حيث فاز تحالف جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني.



وبدأت المشاورات بمحادثات مع رئيس مجلس الشيوخ انياتسيو لاروسا، ورئيس مجلس النواب، لورينزو فونتانا.



كما يجتمع ماتاريلا مع أحزاب المعارضة بشكل منفصل، والمتمثلة في مجموعة اليسار الإيطالي الأخضر، وتحالف " Azione-Italia Viva"، وحركة الخمس نجوم، والحزب الديمقراطي اليساري الوسط.



ومن المقرر أن تجتمع أحزاب تحالف اليمين بقيادة ميلوني، والذي يضم "فورزا إيطاليا"، بزعامة سيلفيو بيرلسكوني، وحزب الرابطة، بقيادة ماتيو سالفيني، وذلك للقاء رئيس الدولة.



وكانت هناك شكوك حول ما إذا كان الحلفاء اليمينيون سيشاركون في المشاورات ككتلة موحدة في أعقاب التوتر بين ميلوني وبرلسكوني بشأن الحقائب الوزارية.



ولكن برلسكوني أكد أن حزبه لن يشارك في المحادثات بشكل منفصل وسيطلب من ماتاريلا منح ميلوني تفويض لتشكيل حكومة جديدة مع بقية أعضاء التحالف. ومن المتوقع أن تحصل ميلوني على التفويض لتشكيل الحكومة الجمعة. (أنسامد).



