ليبيا : الدبيبة يستقبل المبعوث الأممي الجديد

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، في أولى لقاءات باتيلي الرسمية بعد تكليفه.



وأكد الدبيبة دعم الحكومة للمهام المناط بها من أجل تحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات في البلاد في أسرع وقت.



كما شدد الدبيبة على ضرورة الاستماع لرغبة الشعب الليبي صاحب القرار والمصلحة المباشرة في المضي قدما نحو الانتخابات.



وقدم خلال اللقاء عدد من العروض التوضيحية بشأن مؤشرات الإنفاق الحكومي وعدالة التوزيع، وملامح خارطة الطريق التي توصلت لها لجنة عودة الامانة للشعب، المشكلة في مارس الماضي. (أنسامد).



