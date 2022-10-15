الجامعة العربية تتضامن مع السعودية بشأن قرار أوبك بلس

(أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - ;أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن استنكار ورفض الامين العام أحمد ابوالغيط لما يمكن تسميته بالحملة السلبية من التصريحات الاعلامية ضد المملكة العربية السعودية في أعقاب صدور قرار "أوبك بلاس" بتخفيض جزئي لانتاج النفط بالدول الاعضاء في المجموعة.



وقال المتحدث، إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوي علي تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها.



وأشاد المتحدث بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة السعودية ازاء القضايا السياسية الاقليمية والدولية.; (أنسامد).



