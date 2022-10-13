ليبيا تعول على دور الجزائر المهم في القمة العربية القادمة

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن الاتفاق على قاعدة دستورية يفضي الى اجراء الانتخابات هي الحل الامثل والوحيد لتحقيق الامن والاستقرار للشعب الليبي.



وأوضح المنفي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم في الجزائر أن ليبيا تعول على دور الجزائر المهم خلال انعقاد القمة العربية القادمة بخروج موقف عربي موحد بشأن ليبيا.



وأشار المنفي إلى أنه اجرى مباحثات هامة مع الرئيس تبون تم خلالها الحرص على متانة العلاقات الثنائية والتاكيد على أن استقرار ليبيا هو استقرار للمنطقة بالكامل.



من جانبه، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لا يوجد أي حل ناجح في ليبيا إلا بالرجوع إلى الشعب الليبي لاختيار من يريد ولإعطاء الشرعية لمن يري.



ولفت الرئيس تبون في مستهل المؤتمر الصحفي إلى احياء الشعبين الجزائري والليبي منذ أيام قليلة ذكرى معركة ايسين قائلا (لقد أعطيناها قيمة خاصة هذه المرة تقربا للشعب الليبي الشقيق الذي ضحى كثيرا من أجل الجزائر في أيام الثورة الجزائرية، ولهذا السبب نحن اليوم مجندين كل التجنيد لأجل راحة الشعب الليبي واستقرار ليبيا، في نمط تسيير مرحلة هدوء يختارها الشعب الليبي وحده.



وأضاف (نحن منذ البداية نعرف كل الحلول ونعرف أنه لا يوجد الا حل واحد وهو الرجوع الى الشعب الليبي ليختار من يريد ويعطي الشرعية لمن يريد، ونأمل أن تكون سنة 2023 هي سنة الحل بالنسبة لليبيا، ونتفاءل بأن يكون كل الأصدقاء سواء في أوروبا أو خارج أوروبا وغيرهم قد تيقنوا بأن الحل في ليبيا هو بإجراء الانتخابات التي يريدها الليبيين ولا أحد يفرض عليهم شيئا من الخارج.



وأختتم الرئيس تبون تصريحه بالإشارة إلى أن ليبيا دولة معروفة وغنية بثرواتها، والمفروض أن تكون رفاهية الشعب تكون واضحه ولكن الظروف هي التي جعلت ليبيا بهذا الوضع، ونتمنى أن تكون سنة 2023 هيا نهاية المأساة وترجع ليبيا الشقيقة لاستقرارها وللتقدم والازدهار. (أنسامد).



