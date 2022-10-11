ليبيا: اجتماع أمني موسع حول مقتل مهاجرين غير شرعيين بصبراتة

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - عقد رئيس المجلس الرئاسي، "محمد المنفي" ، والنائب بالمجلس، "عبدالله اللافي" ، امس الإثنين، اجتماعاً أمنياً موسعاً بشأن مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين بصبراتة.



وحضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش، ووزير الداخلية المكلف ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس أركان القوات البرية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعمداء بلديات ومدراء أمن، صبراتة، الزاوية، صرمان، زوارة.



وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد بحث اللقاء ، سُبل محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمحافظة على الأمن وخاصة أمن الحدود البحرية لمنع حركة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، وقطع جميع الطرق على تجار البشر في المناطق التي تنشط فيها ظاهرة تهريب البشر، وتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة لهذا الملف.



وشدد المجلس الرئاسي، على ضرورة الكشف عن ملابسات هذه القضية ومعرفة أسماء المتورطين في هذه الجريمة البشعة في أسرع وقت ممكن، وإحالة الجُناة للجهات المختصة. (أنسامد).



