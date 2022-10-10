الأمم المتحدة تدين قتل مهاجرين في ليبيا

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة عملية القتل الشنيعة التي وقعت صباح يوم الجمعة، والتي راح ضحيتها 15 مهاجراً وطالب لجوء على الأقل في مدينة صبراتة.



ودعت بعثة الأمم المتحدة، السلطات الليبية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.



وقالت إن هذا الهجوم هو تذكير صارخ بضعف الحماية الذي يواجهه المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية وشبكات إجرامية تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة. (أنسامد).



