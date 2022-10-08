إيطاليا : ميلوني تطالب باريس بنفي تصريحات وزيرة فرنسية

(أنسامد) - أكتوبر 8 - روما - طالبت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجيا ميلوني، المرشحة لتولي رئاسة الحكومة الإيطالية الجديدة، أمس الجمعة، الحكومة الفرنسية بأن تنأى بنفسها عن تعليقات وزيرة الشؤون الأوروبية في الحكومة الفرنسية، لورانس بون، التي صرحت أن باريس ستراقب احترام سيادة القانون في ظل الحكومة الجديدة في روما.



وكتبت ميلوني في صفحتها بموقع (فيسبوك) : قرأت في صحيفة (لا ريبوبليكا) اليومية أن الوزيرة الفرنسية لورانس بون قالت: "نريد العمل مع روما لكننا سنراقب احترام الحقوق والحريات، وسنكون منتبهين للغاية لاحترام القيم وقواعد سيادة القانون".



وأضافت : أتمنى أن تكون الصحافة اليسارية أساءت نقل تصريحات أدلى بها أعضاء في حكومة أجنبية، وأنا على ثقة من أن الحكومة الفرنسية ستنفي هذه الكلمات، والتي تبدو إلى حد بعيد تهديدًا غير مقبول بالتدخل ضد دولة ذات سيادة وعضو في الاتحاد الأوروبي".



وتابعت ميلوني "لقد انتهى عصر حكومات بقيادة الحزب الديمقراطي تطلب الحماية من الخارج". (أنسامد).



