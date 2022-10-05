المنقوش تجتمع مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش امس الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كرسيستيان باك، رفقة السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.



وناقشت الوزيرة نجلاء المنقوش مع المبعوث الألماني في أول زيارة له لليبيا البدء في الخطوات التي أعلنت عليها المنقوش خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس وهي رؤية الحكومة السياسية للمضي قدماً نحو تمهيد الاستقرار السياسي، وصولا لانتخابات وفق خارطة طريق مختصرة واضحة المعالم تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية، وأن مهمة تحقيق الانتخابات هي مسؤولية الجميع تتطلب تظافر جهود الجهات التشريعية والتنفيذية بعيداً عن أي استقطابات سياسية وتجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي.



كما ناقش الجانبان إمكانية عقد مؤتمر برلين "3"، والتزام الحكومة بمخرجات برلين "2،1".



وحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية؛ فقد أكد المبعوث الألماني على شرعية حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة دعم ومساندة بلاده لجهودها الداعمة للاستقرار لتحقيق الانتخابات. (أنسامد).



