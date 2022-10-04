Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
إيطاليا تستدعي السفير الروسي وتهاجم الاستفتاءات "الصورية"
    (أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - قال الأمين العام لوزارة الخارجية إيتوري سيكي في مؤتمر صحفي، يوم أمس الاثنين، إن إيطاليا تدين الاستفتاءات "الصورية" التي أجرتها روسيا في المناطق التي تحتلها قواتها في أوكرانيا، ولن تعترف بإعلان موسكو ضمها إليها، وذلك عقب استدعاء السفير الروسي سيرجي رازوف .

    وأضاف سيكي إن الاستفتاءات جرت "بشكل غير قانوني وفي انتهاك للقانون دولي، مضيفا ان "ايطاليا لا تعترف بها ولا بالنتيجة".

    وتابع سيكي إن إيطاليا ستظل بجانب حلفائها وتفكر في فرض مزيد من العقوبات على روسيا باعتبارها "أداة ضغط سلمية لإنهاء حرب العدوان". (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا : كامبانيا، أدنى معدل توظيف في أوروبا

    ألبوم الصور