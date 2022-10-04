ممثلة الصحة العالمية بليبيا تجدد التزامها بدعم القطاع الصحي

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - جددت منظمة الصحة العالمية التزامها بدعم جهود وزارة الصحة لتعزيز واقع الخدمات الصحية المقدمة لليبيا ، خاصة توفير اللقاحات والتطعيمات بأسرع طريقة ممكنة، مع ضمان جودتها جاء ذلك خلال المباحثات التي اجراءها وزير الصحة المكلف رمضان ابوجناح بديوان الوزارة بطرايلس أمس الاثنين مع ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا ورئيس بعثتها في ليبيا إليزابيت هوف تناولت دعم القطاع الصحي في البلاد .



وخلال هذا اللقاء أكد أبوجناح على أهمية التأهيل والتدريب للأطقم الطبية والطبية المساعدة مع إيلاء مزيد من الاهتمام للعاملين بالقطاع الصحي في المنطقة الجنوبية ، مشددا على ضرورة التعاون في تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون بين كافة المؤسسات التابعة للقطاع، وتسهيل علاج مرضى الأمراض المزمنة في ليبيا.



من جهتها أوضحت ممثل منظمة الصحة العالمية أولوية المنظمة هي توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم خدمات الطوارئ الصحية في ليبيا، مقدمة" الشكر لوزير الصحة على التسهيلات التي تقدمها الوزارة والإدارات الصحية التابعة لها للمنظمة بهدف تعزيز الاستجابة الصحية في البلاد. (أنسامد).



