السيسي يهنئي جورجيا ميلونى لفوزها فى الانتخابات الإيطالية

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة إلى السيدة جورجيا ميلونى على فوز حزبها فى الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا الصديقة.



وقال الرئيس السيسي: "أتقدم بخالص التهنئة إلى السيدة جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا الصديقة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق.



وأضاف : "كما أتطلع للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء". (أنسامد).



