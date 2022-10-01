جورجيا ميلوني : ضم روسيا لأراضي أوكرانية لا قيمة له

(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - قالت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجيا ميلوني، الجمعة، إن إعلان روسيا عن ضم مناطق أوكرانية احتلتها لا قيمة له.



وأضافت ميلوني، التي من المتوقع أن تصبح أول امرأة في إيطاليا تتولى رئاسة الوزراء بعد أن قاد حزب (إخوة إيطاليا) تحالف اليمين للفوز في الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد الماضي : إن إعلان الاتحاد الروسي عن ضم أربع مناطق في أوكرانيا بعد الاستفتاءات الوهمية التي أجريت خلال احتلال عسكري عنيف ليس له أي قيمة قانونية أو سياسية.



وأضافت : يبرهن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مرة أخرى على رؤيته الإمبريالية الجديدة على النمط السوفيتي التي تهدد أمن القارة الأوروبية بأكملها، مشيرة إلى أن هذا الانتهاك الأخير لقواعد التعايش بين الدول من جانب روسيا يؤكد الحاجة إلى ترابط ووحدة الديمقراطيات الغربية. (أنسامد).



