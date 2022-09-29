مناقشة آفاق التعاون بين ليبيا وايطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - بحث نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة المكلف المهندس رمضان أبوجناح أمس مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، آفاق التعاون بين البلدين خاصة في القطاع الصحي .



وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عقداه بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس كافة المعوقات التي تواجه مرضى ضمور العضلات، وإمكانية علاجهم في الجمهورية الإيطالية.



و اتفق وزير الصحة والسفير الإيطالي على إيفاد أكثر من 35 مريضا ضمن الحالات الحرجة وذلك بعد تقييمهم من قبل فريق إيطالي متخصص سيزور البلاد، لفلترة الحالات، ما بين نقلها إلى إيطاليا أو تقديم خطة لعلاجهم في الداخل.



وأكد السفير الإيطالي على إمكانية إيفاد عدد من الأطباء الليبيين إلى إيطاليا لاكتساب الخبرات في علاج مرضى الضمور، متعهدا بتقديم كافة التسهيلات للأطباء والمرضى والتي من بينها استخراج تأشيرات السفر المطلوبة للدخول إلى البلاد.



من جهته أكد وزير الصحة المكلف إلى أن كل الإمكانيات الصحية تتجه في إطار حلحلة ملف علاج مرضى الضمور، مشيرا إلى تقديم إيطاليا مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في ليبيا.



و كان نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف قد استقبل أمس الثلاثاء عددا من مرضى ضمور العضلات، واستمع إلى مطالبهم بشأن حقهم في الحصول على علاج بالخارج على نفقة الدولة، معربا عن أمله في حصول كل المرضى على حقهم الطبيعي في خدمات طبية لائقة وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة على فيسبوك . (أنسامد).



