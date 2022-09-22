الوضع في ليبيا محور لقاء المنقوش مع عدد من نظرائها

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية مساء أمس الأربعاء مع كل من وكيل الشؤون السياسية للأمين العام للأمم المتحدة ‬"روزماري ديكارلوا" ووزير خارجية ‫قطر " محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" ، ووزير الشؤون الخارجية التونسي " عثمان الجرندي" وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها مع نظرائها من دول الشقيقة والصديقة والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة .



ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية ناقشت "المنقوش " معهم خلال هذه اللقاءات آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على المستوى المحلي والإقليمي ، والتأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لإنجاح المسار السياسي في ليبيا وصولاً إلى الانتخابات في أقرب وقت ".



ومن جانبهم أعربوا عن دعمهم لتكثيف جهودهم والدفع لتحقيق الاستقرار في ‫ليبيا ‬، مجددين دعمهم وتشجيع كافة الأطراف نحو الحوار السلمي والعمل وفق إطار ‫الأمم المتحدة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والازدهار". (أنسامد).



