الوضع في ليبيا محور لقاء المنقوش مع عدد من نظرائها

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - التقت وزيرة الخارجية والتعاون
الدولي بحكومة الوحدة الوطنية مساء أمس الأربعاء مع كل من وكيل
الشؤون السياسية للأمين العام للأمم المتحدة "روزماري ديكارلوا"
ووزير خارجية قطر " محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" ، ووزير الشؤون
الخارجية التونسي " عثمان الجرندي" وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها مع
نظرائها من دول الشقيقة والصديقة والمسؤولين الدوليين المشاركين في
أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة .
ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية ناقشت "المنقوش "
معهم خلال هذه اللقاءات آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على
المستوى المحلي والإقليمي ، والتأكيد على أهمية دعم الجهود
المبذولة لإنجاح المسار السياسي في ليبيا وصولاً إلى الانتخابات
في أقرب وقت ".
ومن جانبهم أعربوا عن دعمهم لتكثيف جهودهم والدفع لتحقيق
الاستقرار في ليبيا ، مجددين دعمهم وتشجيع كافة الأطراف نحو
الحوار السلمي والعمل وفق إطار الأمم المتحدة لتحقيق تطلعات الشعب
الليبي نحو التنمية والازدهار". (أنسامد).