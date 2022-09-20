وكيل وزارة الاقتصاد يجتمع بالغرفة التجارية الليبية الإيطالية

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للمناطق الحرة نوري القطاطي اجتماعاً ضم المدير التنفيذي للغرفة التجارية الليبية الإيطالية هادي قروش ومفوض عام احدى الشركات المحلية المكلفة بتنظيم المعارض والمؤتمرات تم خلاله مناقشة آخر المستجدات والإستعدادات لتنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية بليبيا خلال الفترة من 30 أكتوبر 2022 وحتى 02 نوفمبر 2022.



ويهدف المعرض إلى عودة المنتج الإيطالي إلى السوق الليبي كذلك خلق بيئة استثمارية للأنشطة التجارية وتعزيز دور رجال الأعمال والغرف التجارية بإقامة معارض مشتركة تهدف إلى التشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين كما ستعقد على هامشه ورش عمل بمشاركة الجهات ذات الاختصاص لتبادل الخبرات.



واكد الوكيل على دعم الوزارة لمثل هذه المعارض لما لها دور كبير في عودة الشركات الأجنبية للعمل بليبيا وتفعيل دور المناطق الحرة وتجارة العبور في المعرض لما لهذا النشاط الاقتصادي من أهمية في توطين الصناعة الإيطالية في ليبيا وفتح مجال لتجارة العبور.



(أنسامد).



