ليبيا : عقيلة صالح يزور روسيا خلال أيام

(أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح سيقوم بزيارة إلى روسيا خلال الأيام القريبة المقبلة.



وأوضح المريمي، في تصريحات لوسائل إعلام ليبية، أن الزيارة ستتناول المصالح المشتركة بين كل من ليبيا وروسيا.



والأحد الماضي، زار عقيلة صالح قطر والتقى أميرها، الشيخ تميم بن حمد، وذلك بعد يومين من لقاء الأمير تميم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة في الدوحة.



وأفاد بيان لمجلس النواب أن أمير قطر جدد التأكيد على موقف بلاده تجاه الشعب الليبي ودعم خياراته، وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها. (أنسامد).



