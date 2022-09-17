الحكومة الإيطالية ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد فيضانات ماركي

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - قال رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته، ماريو دراجي، يوم الجمعة، إن الحكومة المركزية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة إقليم ماركي الذي تعرض لعواصف عنيفة وفيضانات أدت إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل.



وأضاف دراجي في مؤتمر صحفي عقد للاعلان عن تقديم حزمة مساعدات حكومية جديدة في مواجهة أزمة غلاء المعيشة : قبل كل شئ، أود أن أعبر عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات في ماركي.



وربط ماريو دراجي هذه الكارثة بأزمة المناخ، منوها أن ما حدث اليوم يظهر مدى أهمية قضية مكافحة تغير المناخ. (أنسامد).



