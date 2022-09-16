إيطاليا: مساعدات بـ15 مليون يورو لمزارعي الأرز وشركات القطاع

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - أعلنت الحكومة الإيطالية، خلال مؤتمر مع المناطق الإيطالية، عن إقرار مساعدة بقيمة 15 مليون يورو لصالح مزارعي الأرز، في ظل تضرر القطاع الهام من أزمة الجفاف التي ضربت إيطاليا خلال الشهور الماضية.



وجاء الإعلان عن هذه المساعدة بواسطة وكيل وزارة الزراعة، جيان ماركو تشنتينو، الذي أكد أن قطاع الأرز هو قطاع استراتيجي للدولة.



وتقاس المساعدة على أساس المساحة المزروعة بالأرز في المناطق الريفية خلال عام 2022، بحسب المرسوم الحكومي.



ووفقا للمرسوم، فسوف يتم تسليم 100 يورو مقابل كل هكتار مزروع من الأرز.



كما تستهدف المساعدة أيضا الشركات العاملة في مجال انتاج ونقل الأرز، والتي عانت هي الأخرى من ارتفاع التكاليف جراء الحرب الأوكرانية التي أدت إلى زيادة في تكاليف المواد الأولية، لاسيما الوقود. (أنسامد).



