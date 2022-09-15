Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
المنقوش تستعرض مع السفير الألماني جهود الحكومة الليبية
    (أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت؛ لبحث مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.

    وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس استعراض جهود وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وتعزيز الأمن، استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية صحيحةـ بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات المختلفة التي تهم الجانبين.

    وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية فقد جدد السفير الألماني دعم حكومة بلاده ووقوفها إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية لتحقيق الاستقرار في ليبيا. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    مهرجان البندقية:كاترين دونوف تسلم طبيب الاعصاب اللبناني طوني ناضر جائزة "عالم أفضل" لالتزامه الانساني

    ألبوم الصور