المنقوش تستعرض مع السفير الألماني جهود الحكومة الليبية

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت؛ لبحث مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.



وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس استعراض جهود وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وتعزيز الأمن، استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية صحيحةـ بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات المختلفة التي تهم الجانبين.



وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية فقد جدد السفير الألماني دعم حكومة بلاده ووقوفها إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية لتحقيق الاستقرار في ليبيا. (أنسامد).



