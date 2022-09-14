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المشري والسفيرَ الإيطالي يؤكدان أهمّيّة إقامة الانتخابات
    (أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة نائبيه ناجي مختار وعمر بوشاح؛ السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

    وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء السبل الكفيلة بحلّ الأزمة السياسيّة الرّاهنة، إضافة إلى التّأكيد على أهمّيّة إقامة الانتخابات في أقرب الآجال.

    كما تطرّق الجانبان إلى سبل التّعاون الاقتصادي بين البلدين بما يخدم مصلحة الشّعبين الصّديقين. (أنسامد).

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