دراجي يؤكد في محادثة هاتفية لزيلينسكي دعم إيطاليا لأوكرانيا
المشري والسفيرَ الإيطالي يؤكدان أهمّيّة إقامة الانتخابات
الافتتاح الرسمي لفرع معهد "مارانجوني" في دبي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ميلانو و اوستا اغلي المدن الايطالية
فورمولا وان .. الجائزة الكبري ..ايطاليا
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما