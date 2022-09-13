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ليبيا-الدبيبة:الانتخابات لن تتم إلابتنسيق مع الاتحادالأفريقي
    (أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الليبية عبدالحميد الدبيبة، إن الانتخابات «لن تكون مكتملة دون لقاء رئيس الاتحاد الأفريقي وتنسيق المواقف معه»، وذلك خلال لقائه رئيس الاتحاد، الرئيس السنغالي ماكي سال، في القصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار، يوم أمس الإثنين.

    وعقد الطرفان اجتماعًا ضم من الجانب السنغالي وزراء الخارجية والاقتصاد والتخطيط والتعليم العالي والابتكار، والمستشار السياسي، ومن الجانب الليبي وزراء الاقتصاد والمالية والتعليم العالي بحكومة الدبيبة، بجانب وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، حسب بيان لحكومة الدبيبة. (أنسامد).

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