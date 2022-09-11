ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون و194 ألف برميل

(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الجمعة، أن إنتاج النفط الخام في البلاد بلغ مليونًا و194 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل.



وزاد الإنتاج بواقع 31 ألف برميل يوميًا، مقارنة بآخر إحصائية للإنتاج صادرة عن المؤسسة، يوم الإثنين الماضي، حين وصل الإنتاج إلى مليون و163 ألف برميل يوميًا، و48 ألف برميل مكثفات. (أنسامد).



