تونس: إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية وانتشال 6 جثث

(أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - أعلن المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، الجمعة، إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية خلال الليلة الفاصلة بين يومي 8 و9 سبتمبر.



وأضاف المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان له، أنه تم إنقاذ 107 أشخاص، بينهم 85 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم أيضا انتشال 6 جثث بواسطة فريق غوص.



وتابع أنه في إطار التصدي للعمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني بصفاقس والمهدية من ضبط 5 أشخاص كانوا بصدد التحضير لعملية هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية. (أنسامد).



