ماتاريلا : إيطاليا تدعم العقوبات ضد روسيا

(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - جدد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، تأكيده على دعم إيطاليا لفرض عقوبات على روسيا عقب غزو موسكو لأوكرانيا، وذلك خلال زيارة ماتاريلا للعاصمة الألبانية تيرانا، يوم امس الخميس.



وقال سيرجو ماتاريلا، إن هناك قلق كبير (بشأن الحرب في أوكرانيا)"، مؤكدا أن إيطاليا تستمر في تقديم دعم كبير لكييف.



وتابع أن إيطاليا ترى أنه من الضروري مواصلة الضغط بقوة من خلال العقوبات للتغلب على حالة الحرب المؤسفة التي سببتها روسيا، مضيفا : نأمل في مفاوضات تؤدي إلى السلام، منوها أن اتفاقية نقل الحبوب الاوكرانية تعتبر بمثابة بادرة جيدة. (أنسامد).



