أوبك تعفي ليبيا من إلغاء الزيادة التي تمّ الإتفاق عليها

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - قررت منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك إلغاء زيادة الانتاج من النفط المقدرة بمئة ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر ليبقى الإنتاج كما هو عليه فى أغسطس الماضي مع استثناء ليبيا من إلغاء الزيادة التي تمّ الإتفاق عليها.



جاء الاعلان خلال مشاركة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، فى الاجتماع الثاني والثلاثون لوزراء النفط والغاز لدول الأعضاء فى منظمة أوبك والدول غير الأعضاء عبر تقنية الزوم.



واتفق في الاجتماع على إلغاء زيادة الإنتاج المقدرة بمئة ألف برميل يومياً سبتمبر ليبقى الإنتاج كما هو عليه فى أغسطس الماضي مع استثناء ليبيا من إلغاء الزيادة. (أنسامد).



