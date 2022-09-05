رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا
بلينكن يؤكد دعم واشنطن لجهود المبعوث الأممي الجديد في ليبيا
الإمارات تواصل جهود دعم متضرري السيول والفيضانات في السودان
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
احتفالات عيد صعود العذراء علي الشواطئ الايطالية
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق