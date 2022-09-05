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بلينكن يؤكد دعم واشنطن لجهود المبعوث الأممي الجديد في ليبيا
    (أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعم واشنطن لجهود المبعوث الأممي الجديد في ليبيا عبد الله باثيلي، للتوافق على جدول زمني للانتخابات في البلاد.

    وكتب بلينكن، في صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : ترحب الولايات المتحدة بتعيين عبد الله باثيلي، في منصب الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

    وأضاف بلينكن : ندعم جهوده للتوسط في اتفاق لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في ليبيا. (أنسامد).

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