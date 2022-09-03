سالفيني : حزب الرابطة يمكن أن يفوز في أي دائرة انتخابية

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - قال ماتيو سالفيني، زعيم الحزب اليميني "رابطة الشمال" الإيطالي، يوم الجمعة، إن حزب الرابطة يمكن أن يفوز في أي دائرة انتخابية، حتى في أماكن لا يمكن توقعها، مثل مدينة ريجيو إميليا وإيمولا وبولونيا.



وأضاف سالفيني، أنه لا يبالي كثيرا بنتائج استطلاعات الرأي، منوها أن الاستطلاع يكون في صناديق الاقتراع.



جاءت تصريحات زعيم حزب الرابطة أثناء زيارته لمدينة ريجيو إميليا، ضمن الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 25 من شهر سبتمبر، حيث تجول في شوارع وسط المدينة التاريخي، والتقط مجموعة صور سيلفي. (أنسامد).



