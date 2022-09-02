ترحيل أكثر من 100 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - رحّلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا الخميس، أكثر من 100 طالب لجوء من الفئات المستضعفة إلى جمهورية رواندا.



وذكرت المفوضية عبر حسابها في "تويتر" أن من ضمن اللاجئين الذين تم إجلاؤهم ( 38 ) طفلاً، مؤكدة أنهم سيحصلون على المأوى والمساعدة في مدينة غاشورا برواندا.



وساعدت المفوضية السامية للاجئين 41 لاجئا على مغادرة ليبيا لإعادة توطينهم في النرويج، الأسبوع الحالي. (أنسامد).



