ليبيا: اجتماعات القاهرة بين عقيلة والمشري لن تسفر عن حل

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - رجح متحدث باسم المجلس الأعلى للدولة أن اللقاء المرتقب لرئيس البرلمان، عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في العاصمة المصرية لن يذيب الخلافات بشان طريق حل الأزمة الليبية القائمة منذ 2014 وذلك لعدة أسباب منها المحلية والدولية وأوضح عضو مجلس الدولة ، المتحدث، سعد بن شرادة، في اتصال مع وكالة الأنباء الليبية الأربعاء أن نقاط الخلاف بشأن القاعدة الدستورية لم يتم التوصل الى اتفاق بشأنها حتى تقام الانتخابات في الوقت المحدد لحكومة مؤقتة بــ 16 شهرا، حسب خارطة الطريق المقترحة، وما اتفق عليه أطراف الاجتماعات الليبية - الليبية داخل البلاد، وهو الاتفاق الذي عرقله كل من مستشارة الأمين العام السابقة ستيفاني ويليامز وسفير أمريكا ومبعوثها الخاص الى ليبيا "ريتشارد نورلاند حسب قوله . (أنسامد).



