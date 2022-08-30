مجلس الأمن يستمع اليوم لإحاطة البعثة الأممية حول ليبيا

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - يعقد مجلس الأمن الدّولي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء جلسة تشاورية لبحث تطورات الملف الليبي، وتقديم إحاطة البعثة الأممية للدعم في ليبيا.



وأفاد موقع الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة، بأن هذه المشاورات غير الرسمية ستقدم خلالها البعثة الأممية ولجنة العقوبات إحاطة وتقريرها بشأن الوضع في ليبيا. (أنسامد).



