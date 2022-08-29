ليبيا:البرلمان يدين التصعيد بطرابلس ويدعو لمحاسبة المتورطين

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب الليبي، سليمان الحراري، عن إدانته الشديدة للتصعيد الأمني الخطير في العاصمة طرابلس، والذي تسبب في حصيلة ثقيلة من القتلى من المدنيين، مضيفاً أن الاقتتال وسط شوارع المدينة يشكل تهديداً لحياة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات المدنية.



ودعا الحراري إلى إطلاق تحقيق عاجل لكشف ملابسات الأحداث الماضية والمتسبب في اندلاع الاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس ،مؤكداً أنه لايجب التهاون في مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تعرض حياة سكان المدينة للخطر.



وتابع : يجب اتخاذ أقصى العقوبات حيال المتسببين في زعزعة أمن المدينة، مجدداً دعوته للتهدئة والمحافظة على الأمن العام، مشددا على أن جميع الخلافات يجب حلها عن طريق الحوار، وأن الحلول الأمنية ستفاقم الأزمة ولن تحلها. (أنسامد).



