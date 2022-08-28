ليبيا: 23 قتيلا و140 جريحا في اشتباكات طرابلس

(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا سقوط 23 قتيلا نتيجة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ مساء أول أمس الجمعة.



وقالت الوزارة في بيان لها، مساء أمس السبت، أن هناك 140 جريحا، مشيرة إلى خرورج 29 حالة من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية.



منذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.



وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين. (أنسامد).



