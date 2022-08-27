ليبيا :البعثة الأممية تتابع عن كثب الوضع في بوهادي

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بفرض قيود على حرية تنقل المدنيين كجزء من العمليات الأمنية في قصر بوهادي بالقرب من سرت.



وأضافت في صفحتها بموقع "تويتر"، أنها تلقت تقارير مقلقة تفيد بأن هذه القيود تمنع وصول المدنيين إلى المستشفيات والمدارس والمحلات التجارية وغيرها من المرافق الأساسية.



ودعت بعثة الأمم المتحدة، إلى استعادة المدنيين حرية التنقل حتى يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الأساسية.



كما دعت إلى إطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي، مؤكدة على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق وحريات السكان عند تنفيذ أي عمليات أمنية. (أنسامد).



