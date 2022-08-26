تونس:إنقاذ 50 مهاجرا غير شرعيا خلال عمليتين شمال شرقي البلاد

(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش التونسي، الخميس، أنها تمكنت من إنقاذ 50 مهاجرا خلال عمليتين بالقرب من السواحل التونسية.



وبحسب بيان صادر من القوات البحرية، " تمكنت وحدات عائمة تابعة لجيش البحر، في عمليّة أولى من إنقاذ 38 مهاجرا غير شرعي تونسي كانوا على متن زورق معطب بالموقع شمال شرق قليبية على بعد 10 أميال".



وأضافت القوات بالقول إن المهاجرين صرحوا أن أعمارهم تتراوح بين 15 و54 سنة وأنهم أبحروا من سواحل قربة خلال الليلة بين 23 و24 أغسطس الجاري بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.



وقد تم التوجه بهم نحو مشارف ميناء الصيد البحري بقليبية حيث تم تسليمهم إلى وحدة بحرية تابعة للحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.



وتابعت، " كما تمكّنت الوحدات البحريّة في عمليّة ثانية من إنقاذ 12 مهاجرا غير شرعيا (11 تونسي ومهاجر مصري) إثر تعطب مركبهم الذي كان يقلهم. وتبيّن أنّهم أبحروا من سواحل جرجيس خلال الليلة الفاصلة بين 23 و24 أغسطس الجاري بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.



وتم التوجه بهم نحو ميناء جرجيس حيث تمّ تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم. (أنسامد).



