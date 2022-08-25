ليبيا: زينينغا يقر باختصاص المحكمة العليا كمؤسسة سيادية

(أنسامد) - أغسطس 25 - روما - أقر القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، باختصاص المحكمة العليا كمؤسسة سيادية في إعادة تفعيل الدائرة الدستورية.



جاء ذلك خلال لقاء عقده زينينغا برئيس المحكمة العليا محمد الحافي وفقا لما نشرته البعثة الأممية في ليبيا عبر حسابها بموقع " فيسبوك " .



وأكد ريزدون زينينغا على أهمية الحفاظ على استقلال ووحدة القضاء وأن يكون قادراً على البت في كافة المنازعات التي تدخل في اختصاصه بما في ذلك الطعون الدستورية والقانونية في وقت مناسب وحماية حقوق الناس وحرياتهم.



وأطلع رئيس المحكمة العليا، محمد الحافي، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تاريخ الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والقرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة بإعادة تفعيل الدائرة. (أنسامد).



