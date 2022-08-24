ليبيا: القوى العسكرية والأمنية تنأى بنفسها عن الصراعات

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - أعلنت القوى العسكرية والأمنية في بيان لها صدر مساء الثلاثاء في العاصمة طرابلس النأي بنفسها عن الصراعات السياسية، والاقتتال بكل أشكاله، وتأكيدها على السلم الأهلي.



وقالت هذه القوي في بيانها إنها تواصلت مع كافة الأطراف لمنع وقوع الحرب والوصول إلى حلول سلميه لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية، فيما ترى أطراف أخرى تسعى إلى وقوع الحرب ومصرة عليها لأغراض مختلفة.



وشدد البيان على مواصلة التواصل بين جميع الأطراف بغية الوصول إلى حلول بعيدة عن الحرب والقتال، داعيا إلى العودة لتحكيم العقل، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وإلى تحمل المجالس (النواب والدولة والرئاسي) مسؤولياتهم في ذلك.



وحذرت القوى العسكرية والأمنية في ختام بيانها هذه الأطراف أن تكون سببا في اشعال الفتنه ووقوع القتال بين الإخوة الليبيين، لافتة إلى أنها ستكون جاهزة للدفاع ولردع أي قوة تهدد أمن وسلامة العاصمة.



(أنسامد).



