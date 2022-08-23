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إسقاط طائرة مسيرة مسلحة في ضواحي بنغازي
    (أنسامد) - أغسطس 23 - روما - أعلن بيان عسكري في بنغازي أن قوات الدفاع الجوي تمكنت، اليوم الإثنين، من إسقاط طائرة مسيرة مجهولة الهوية مسلحة بصاروخين في ضواحي بنغازي.

    وأوضح البيان أن الطائرة اخترقت المجال الجوي وتم اكتشافها جنوب غرب منطقة بنينا عند الساعة 16:58 دقيقة، و أنه قد تم التعامل معها بوحدات الصواريخ وتدميرها عند الساعة 17:05 قبل تنفيذ مهامها.

    (أنسامد).

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