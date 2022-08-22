ليبيا وبريطانيا تبحثان تطورات العملية السياسية

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، بالعاصمة طرابلس، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هورندال، لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.



واستعرض اللقاء الجهود المحلية والدولية في البحث عن حل الأزمة السياسية الراهنة، بين جميع الأطراف، لاسيما العمل على التوصل لاتفاق في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، والوصول الى تحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.



كما تم مناقشة ما يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة إلى ليبيا، في مجالي بناء القدرات وإعادة الإعمار.



واكد النائب بالمجلس الرئاسي خلال اللقاء، على أهمية تنسيق الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار، وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، معتبراً أن استكمال التوافق بشأن ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، سيكون خطوة مهمة للوصول الى وضع خارطة طريق متكاملة للحل.



من جهتها، أشادت كارولاين هورندال بجهود المجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة الليبية، مشيدةً بما يحققه المجلس في ملف المصالحة الوطنية. (أنسامد).



