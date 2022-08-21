إرتفاع الظواهر الجوية المتطرفة في إيطاليا، 132 حدث في 6 أشهر

(أنسامد) - أغسطس 21 - روما - قالت مجموعة "ليجامبيانتي" الإيطالية المعنية بالبيئية، أول أمس الجمعة، إن الأحداث المناخية المتطرفة المرتبطة بأزمة المناخ ارتفعت في إيطاليا، حيث سجلت 132 حدثا في الأشهر الستة الماضية، وهو أعلى رقم متوسط ;;في العقد الماضي.



وأضافت أن "إيطاليا تتعرض أكثر من أي وقت مضى لظواهر مناخية شديدة" بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان.



وذكرت ليجامبيانتي في تقريرها الأخير عن مرصد مدينة المناخ إنه منذ عام 2010 وحتى يوليو 2022 كان هناك 1318 حدثًا مناخيًا شديدًا في إيطاليا، مشيرة إلى أن أهم التأثيرات كانت في 710 بلدية إيطالية. وتابعت إنه في هذه السنوات، كان هناك 516 حالة فيضان بسبب الأمطار الغزيرة، و367 حالة من الأضرار التي سببتها الأعاصير، و157 حالة من الأضرار الناجمة عن الأمطار التي لحقت بالبنية التحتية، و 123 حالة لانهيار الأنهار وضفافها مع ما يترتب على ذلك من أضرار في الريف والمحاصيل، وأيضا 63 حالة تلف ناتج عن البَرَد، و55 حالة جفاف مطول، و55 انهيارًا أرضيًا بعد هطول أمطار غزيرة، و22 حالة من الأضرار التي لحقت بالتراث التاريخي، و17 حالة من درجات الحرارة القصوى في المدن أو في موجات الحر على نطاق أوسع.



وإستطردت إنه في عام 2022، وصلت الأحداث المناخية المتطرفة إلى مستوى "الرمز الأحمر".



وقالت إن أزمة المناخ "يجري التقليل من شأنها بشكل غير مفهوم" في الحملة الحالية للانتخابات العامة في 25 سبتمبر في إيطاليا.



"يجب على أولئك الذين يسعون لحكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة أن يشرحوا الحلول التي يريدون تنفيذها لمعالجة أزمة المناخ، وهي إحدى حالات الطوارئ الكوكبية الرئيسية"، وفقا لمجموعة "ليجامبيانتي" الإيطالية المعنية بالبيئية وقد شهد يوم الخميس موجة من العواصف في شمال إيطاليا أسفرت عن مقتل شخصين في توسكانا. (أنسامد).



