أفغانستان : إيطاليا تدين الهجوم الوحشي على مسجد في كابول

(أنسامد) - أغسطس 20 - روما - أدانت إيطاليا، يوم الجمعة، الهجوم الوحشي الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية كابول يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.



وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في صفحتها بموقع "تويتر" : ليس هذا أول هجوم يتسبب في وقوع ضحايا بين المصلين في أفغانستان.



وأضافت : تدين إيطاليا بشدة هذا العنف، وتعرب عن تضامنها مع الشعب الأفغاني، منوهة أنه يجب تقديم مرتكبي الهجوم إلى العدالة.



(أنسامد).



