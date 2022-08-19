ليبيا : الدبيبة يرحب بقرار عودة تفعيل الدائرة الدستورية

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الخميس بقرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعودة تفعيل الدائرة الدستورية.



وقال الدبيبة في منشور بصفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك ) : نبارك قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعودة تفعيل الدائرة الدستورية، لعلها تكون رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة، مضيفا أن استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس لاستقرار البلاد. (أنسامد).



