ليبيا:اقتحام أوكار المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة طريق المطار

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - نفذت الفرقة الرابعة التابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، أمس الإثنين عمليات اقتحام واسعة استهدفت أوكار المهاجرين غير الشرعيين في منطقة طريق المطار والقبض على العديد منهم .



وقالت القوة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك " إن عملية الاقتحام نفذت بعد ورود عديد الشكاوى والبلاغات من قبل المواطنين بأن بعض ضعاف النفوس يقومون بإيجار المنازل والمزارع بشكل عشوائي.



وأشارت إلى أن أغلب المنازل تستغلها بعض الجنسيات الأجنبية كأوكار لممارسة الدعارة والفاحشة وتعاطى الخمور والمخدرات بداخلها واتخادها وكرا يلجؤون إليها بعد قيامهم بأعمال السرقات والسطو للمحلات والمنازل طيلة الفترة الماضية والتى كانت أغلبها موثقة ومصورة وتظهر بأن الفاعلين من الجنسيات الأجنبية . (أنسامد).



