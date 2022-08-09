إيطاليا : إنسحاب زعيم "أتسيوني"من تحالفه مع الحزب الديمقراطى
سفينة الكتب لوغوس هوب ترسو في بنغازي
دبي: إطلاق المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا:اليوم الأول بدون قيود كورونا،مع رصد متحور شنتوريوس
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر