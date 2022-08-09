سفينة الكتب لوغوس هوب ترسو في بنغازي

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - رست سفينة الكتب "لوغوس هوب" بميناء مدينة بنغازي البحري قادمة من مالطا.



ورحّب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، بزيارة السفينة "لوغوس هوب" للبلدية وإقامة معرض الكتاب العائم على متنها في مدينة بنغازي.



واعتبر "بوجواري" خلال لقائه الأحد، مع مدير معرض الكتاب العائم لوغوس هوب أن هذه الزيارة تأتي في إطار انتقال المدينة من "حالة الحرب إلى حالة الاستقرار والأمن.



وقال المتحدث باسم ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي إن السفينة رست الاثنين، في ميناء بنغازي البحري وفور الانتهاء من الإجراءات ستفتح الزيارة أمام المواطنين لمدة أسبوع.



ويضم المعرض العائم مجموعة كبيرة من الكتب تشمل أكثر من 5000 عنوان. وتتنوع موضوعاتها بين العلوم، والرياضة، فن الطبخ والفنون، الطب والمعاجم واللغات. (أنسامد).



