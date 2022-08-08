مصرللطيران:بدء تسيير رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - أعلنت شركة مصر للطيران البدء في تسيير رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ الدوليين، اعتباراً من الثلاثاء المقبل الـ 9 من الشهر الجاري، وتستمر حتى 11 أكتوبر المقبل.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة " عمرو أبو العينين " في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة تأتى في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني المصري بضرورة تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.



وأشار " أبو العينين " إلى أن الرحلات بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ ستكون بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً. (أنسامد).



