إيطاليا تتابع بقلق بالغ التصعيد في غزة
مصرللطيران:بدء تسيير رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ
الإمارات تتضامن مع كوبا وتعزي في ضحايا احتراق صهريجي النفط
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا:اليوم الأول بدون قيود كورونا،مع رصد متحور شنتوريوس
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر